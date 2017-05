YOOX Net a Porter Group, +15,4% i ricavi nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 17:53

YOOX Net a Porter Group ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi netti consolidati, al netto dei resi sulle vendite e degli sconti concessi ai clienti, pari a 514,8 milioni di euro, in crescita del 15,4% rispetto ai 446,2 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. A cambi costanti e a parità di perimetro di gruppo l’incremento dei ricavi sarebbe stato del 19,1%.

Il management ha segnalato che il 94% del fatturato è stato realizzato fuori dai confini italiani.

I vertici della società prevedono per l’esercizio in corso una crescita dei ricavi netti in linea con il proprio piano quinquennale e di ottenere un miglioramento del margine a livello di EBITDA adjusted.

Il gruppo prevede anche di investire tra i 160 e i 170 milioni di euro nel corso dell’intero esercizio, principalmente in tecnologia.

Inoltre, YOOX Net a Porter Group ha presentato il modello di business NEXT ERA che permetterà ai marchi di lusso di abbracciare la rivoluzione dell’online retail. NEXT ERA debutterà con VALENTINO.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.