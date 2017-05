WIIT presenta domanda di quotazione all'AIM Italia

di Edoardo Fagnani

30 mag 2017 ore 09:22

WIIT, azienda attiva nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia.

La società prevede di chiudere l'esercizio in corso un valore dei ricavi e dei proventi operativi pari a 19,8 milioni di euro, con una stima di crescita del 29,1% rispetto a quanto registrato nel 2016.

Al 1° gennaio 2017 il valore complessivo del Backlog, inteso come portafoglio ordini esistente alla medesima data e relativo a ricavi con competenza uguale o successiva, risultava pari a 58,1 milioni.

