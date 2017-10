WIIT, ok dei soci a buy back

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 12:12

L'assemblea ordinaria degli azionisti di WIIT ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

L’autorizzazione è stata concessa per i prossimi 18 mesi, per un numero massimo di azioni tale da non eccedere il limite del 2,5% del capitale.

