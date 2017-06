WIIT, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 12:26

WIIT ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 4,74 milioni di euro, in crescita del 34,1% rispetto ai conti dello stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo adjusted è pari a 2,02 milioni di euro, in salita del 73,9% rispetto al medesimo periodo del 2016 mentre il reddito operativo adjusted ha toccato gli 1,17 milioni di euro, in salita dell'80.7% su base annua.

