WIIT debutterà all'AIM Italia il 5 giugno 2017

di Edoardo Fagnani

1 giu 2017 ore 22:30

WIIT ha comunicato che Borsa Italiana ha pubblicato l’avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie all'AIM Italia.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri di 617.200 azioni ordinarie, di cui 330.010 azioni rivenienti dall’aumento di capitale della società e 287.190 azioni poste in vendita da Orizzonte SGR. A queste si aggiungono 92.560 azioni ordinarie, corrispondenti al 15% circa delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, dall’esercizio dell’Opzione di Over Allotment messe a disposizione da WIIT Fin.

La società ha determinato in 45 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie WIIT offerte nell’ambito del collocamento istituzionale.

Il capitale della società post Collocamento Istituzionale è composto da 2.566.074 azioni, di cui 709.760 quotate aventi diritto alle Remedy Shares e 1.856.314 azioni non quotate e non aventi diritto alle Remedy Shares facenti capo agli azionisti pre-Collocamento Istituzionale. Il collocamento istituzionale ha avuto un controvalore di 27,8 milioni di euro. Includendo anche le azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment, l’operazione ha un valore di 31,9 milioni. Il flottante risulta pari al 24,1% (27,7% in ipotesi di totale esercizio della Greenshoe). Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 3 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 53% da investitori italiani e per il restante 47% dall’estero.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società è prevista per lunedì 5 giugno 2017. Per lo stesso giorno è fissato il regolamento delle azioni collocate nell’ambito del collocamento istituzionale.

Nell’ambito dell’operazione è anche previsto un meccanismo di emissione a titolo gratuito di nuove azioni WIIT in caso di mancato raggiungimento di un EBITDA Adjusted pari a 8 milioni di euro, da calcolarsi sulla base dei risultati economici di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 (le c.d. Remedy Shares).

