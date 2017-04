Wall Street in positivo. Male Philip Morris

di Mauro Introzzi

20 apr 2017 ore 17:29

In rialzo i principali indici di Wall Street dopo circa 2 ore di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,46% a 20.499 punti mentre l Standard & Poor's 500 avanza dello 0,42% a 2.348 punti. Sulla stessa linea il Nasdaq, in salita dello 0,56% a 5.896 punti.



In calo del 3,3% Philip Morris. Il colosso conglomerato ha diffuso prima dell'avvio delle contrattazioni i conti del primo trimestre dell'anno, che non hanno centrato le attese degli analisti, e comunicato un outlook debole per l'intero anno.

