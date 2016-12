Volatilità elevata su MPS

di Edoardo Fagnani

Anche oggi sulle montagne russe il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo della banca toscana si riporta in rosso e cede lo 0,18% a 16,27 euro, dopo aver oscillato tra un minimo di 14,71 euro e un massimo di 17 euro.

Oggi terminerà l’aumento di capitale lanciato dall’istituto destinato agli investitori istituzionali. Intanto, il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i risultati (provvisori) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e offerta istituzionale (LME) sulle sue obbligazioni subordinate con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni della banca toscana. La banca ha dichiarato che, fatti salvi gli effetti del diritto di revoca, le adesioni complessive all’offerta pubblica di acquisto volontaria sono state pari a un controvalore, al valore nominale, di 2.447.590.000 euro. Di conseguenza, l’aumento di capitale LME sarà pari a massimi 2.064.803.710 di euro. Nella nota dei risultati, il Monte dei Paschi di Siena ha specificato che non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di alcun anchor investor. In altre parole il fondo sovrano del Qatar, dato come interessato a un ingresso nel capitale, non ha confermato il suo interesse.

