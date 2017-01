Vivendi valuta la cessione della quota Telecom?

di Mauro Introzzi

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg il management di Vivendi starebbe valutando di cedere la quota del 24% in Telecom Italia. Un compratore potenziale delle azioni del gruppo telefonico italiano sarebbe Orange.

La partecipazione avrebbe un valore pari a circa 3 miliardi di euro e queste risorse sarebbero poi utilizzate nel settore del broadcasting.

Un portavoce della società transalpina ha però confermato che il gruppo non intende cedere la propria partecipazione in Telecom Italia.

