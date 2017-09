Vivendi: non controlliamo le assemblee di Telecom (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

1 set 2017 ore 06:56

Il quotidiano economico riporta le parole contenute su Telecom Italia nella nota a corredo della semestrale di ieri di Vivendi. Secondo il gruppo transalpino non ci sarebbe “alcun controllo di fatto su Telecom Italia poiché la partecipazione non è sufficiente a determinare in modo stabile un’influenza dominante sulle assemblee della compagnia”.

In altri termini, evidenzia la stessa Vivendi, il gruppo francese “non ha il potere di dirigere le politiche finanziarie e operative di Telecom Italia, ai sensi delle norme Ifrs 10”.

Secondo quanto riporta il Sole24Ore Vivendi ha puntato a stigmatizzare come sia “in grado di favorire una politica a lungo termine di sviluppo delle convergenze tra telecomunicazioni e contenuti”.

