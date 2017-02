Vita Società Editoriale sospesa per il resto della seduta

di Mauro Introzzi

7 feb 2017 ore 16:04

Con un comunicato urgente Borsa Italiana comunica che la sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie Vita Società Editoriale (Isin IT0001037685) è prolungata per il resto della seduta odierna. Dal gruppo editoriale, di cui era in programma un'assemblea degli azionisti in giornata odierna, è atteso un comunicato.

