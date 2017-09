Visibilia Editore, versamenti in conto futuro aumento di capitale per 400mila euro

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 07:01

Visibilia Editore ha comunicato che Visibilia Editore Holding, azionista di controllo con una partecipazione societaria del 65,01%, ha effettuato versamenti infruttiferi per complessivi 400mila euro, in conto futuro aumento di capitale, a supporto delle esigenze finanziarie della società.

Inoltre, Visibilia Editore ha convocato per il 21 settembre 2017 il consiglio di amministrazione, per deliberare in merito all’esecuzione di una seconda tranche di aumento di capitale in opzione, per un ammontare pari a circa 700mila euro.

