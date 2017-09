Visibilia Editore, nuovo versamento da Visibilia Editore Holding

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 12:34

Visibilia Editore ha comunicato che Visibilia Editore Holding, azionista di controllo dell’emittente con una partecipazione societaria del 65,01%, ha effettuato in favore dell'azienda un ulteriore versamento infruttifero per 30mila, in conto futuro aumento di capitale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.