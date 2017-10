Visibilia Editore, accordo con Bracknor Investment per sottoscrizione bond

di Edoardo Fagnani

10 ott 2017 ore 18:03

Visibilia Editore ha sottoscritto con Bracknor Investment un accordo con il quale quest'ultima si è impegnata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, suddiviso in 6 tranche per un massimo di 300 obbligazioni convertibili in azioni cum warrant, per un controvalore unitario pari a 10mila euro. Di conseguenza il controvalore massimo dell'emissione sarà di 3 milioni di euro.

