Veneto Banca ribadisce intenzione a fusione con la Popolare di Vicenza

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 18:33

Il consiglio di amministrazione di Veneto Banca ha riaffermato la propria piena fiducia nella prospettiva dell’aggregazione con la Popolare di Vicenza come condizione per il rilancio delle due banche, importante per lo sviluppo di aree rilevanti per l’economia dell'Italia.

Il management ha espresso anche apprezzamento per l’impegno manifestato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze affinché una positiva soluzione sia raggiunta in tempi rapidi, circostanza che risulta essenziale per il successo delle azioni previste.

