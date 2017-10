Veneto Banca cede la partecipazione in Banca Intermobiliare

di Edoardo Fagnani

25 ott 2017 ore 07:03

Veneto Banca ha siglato un accordo con Trinity Investments Designated Activity Company (società di investimento soggetta al diritto irlandese e gestita da Attestor Capital), per la cessione di 107.483.080 azioni ordinarie di Banca Intermobiliare, pari complessivamente al 68,807% del capitale, oltre alla rimanente partecipazione pari a circa il 2,606% del capitale delal banca che sarà ceduta agli stessi termini e condizioni in via successiva al verificarsi di determinati eventi previsti dal contratto. Il prezzo iniziale è pari a 0,22411 euro per ogni azione Banca Intermobiliare e, pertanto, a complessivi 24.088.033 euro, che sarà integralmente corrisposto da Trinity alla al closing della cessione della partecipazione di controllo.

Successivamente al closing, per effetto dell’acquisizione della partecipazione di controllo, Trinity sarà tenuta a lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Banca Intermobiliare al medesimo prezzo per azione corrisposto a Veneto Banca (0,22411 euro).

