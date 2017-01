Vegas: per Mps prezzo basato sul patrimonio (MF)

di Mauro Introzzi

20 gen 2017 ore 07:15

Il quotidiano finanziario scrive che il presidente della Consob Giuseppe Vegas ha proposto un metodo per valutare i titoli Montepaschi che saranno sottoscritti dal Tesoro. Secondo Vegas, intervenuto in un’audizione sul decreto salva-risparmio davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, il prezzo delle azioni Mps che saranno sottoscritte dal ministero dell’Economia dovrebbe basarsi sul patrimonio netto della banca e non solo sulle quotazioni del titolo.

Secondo il numero uno Consob “l’utilizzo per gli emittenti quotati del solo prezzo di quotazione potrebbe non consentire una corretta stima del valore economico e patrimoniale. L’andamento delle quotazioni nel periodo ipotizzato potrebbe infatti essere influenzato da fattori di natura speculativa, amplificati dalla volatilità del titolo”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.