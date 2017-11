Unipol, la caratteristiche del bond decennale

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 07:07

Unipol ha ufficializzato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito destinato esclusivamente a investitori qualificati di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di dieci anni.

Il bond, emesso a valere sul programma di emissioni obbligazionarie della Società denominato “€2,000,000,000 Euro Medium Term Notes”, ha una cedola pari al 3,5% ed è stato emesso a un prezzo pari a 99,842%.

