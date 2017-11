Unipol cede a UnipolSai le partecipazioni in UniSalute e Linear

di Mauro Introzzi

Sono state perfezionate le acquisizioni, da parte di UnipolSai, delle partecipazioni detenute dalla controllante Unipol in UniSalute (pari al 98,53% del capitale sociale) e in Linear (pari all’intero capitale sociale).



La quota in Unisalute, compagnia di assicurazione specializzata nel comparto sanitario, è passata di mano per un corrispettivo di 715 milioni di euro, quella in Linear per un corrispettivo di 160 milioni di euro.

