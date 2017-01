Unipol: ‘Bene il 2016, siamo oltre le stime del piano industriale’ (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

18 gen 2017 ore 06:50

Il quotidiano economico riporta le indicazioni pronunciate da Carlo Cimbri al World Economic Forum. L’amministratore delegato di Unipol ha dichiarato che per il gruppo assicurativo il 2016 “è stato il primo anno di piano industriale ed è perfettamente in linea con quanto avevamo programmato, anzi un pochino meglio”. Il manager ha poi indicato che i vertici sono attenti a quello che succede quanto a possibili aggregazioni.

Sui lavori in corso ai piani alti del gruppo, Cimbri ricorda che “Finsoe ha avviato l’attività per potersi sciogliere e quindi in questo senso accorciare la catena e da quello che so dovrebbe chiudersi entro quest’anno”.

