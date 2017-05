Unipol al 9,9% di BPER Banca. Stop all’intesa con il Banco (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 06:57

Il quotidiano economico ha intervistato Carlo Cimbri, amministratore delegato del gruppo Unipol. Il manager ha comunicato che, forte della sua partecipazione del 9,9%, la compagnia è pronta a sostenere il management di BPER Banca nel perseguimento degli obiettivi industriali, “ma esclusivamente in un’ottica di sviluppo stand alone”. In altre parole non ci sono in programma le nozze con Unipol Banca.

Cimbri si è poi soffermato sui risultati di Unipol, diffusi in queste ore. Il numero uno della società li ha definiti piuttosto ordinari e in linea con quanto previsto.

Sulla bancassurance e sui relativi accordi con il BancoBPM il banchiere ha dichiarato che la partnership scade a fine anno e ci sarebbe il tempo (fino a fine giugno) per prolungare gli accordi. Tuttavia, allo stato non ci sono elementi che facciano ipotizzare una possibile proroga. Non ci sarebbero i presupposti per proseguire.

