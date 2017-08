Unipol accelera sui 500 immobili (MF)

di Mauro Introzzi

29 ago 2017 ore 07:05

Il quotidiano finanziario scrive che la compagnia bolognese Unipol ha ceduto buona parte del pacchetto che ha previsto di cedere nel 2017. L’operazione più importante è stata la recente cessione di due palazzi ad uso ufficio a Genova e di residenze e strutture commerciali a Milano.

Così, scrive MF, nella prima metà dell’anno è stata venduta la parte prevalente del pacchetto di 500 immobili ubicati in varie zone d’Italia che Unipol aveva messo in programma di cedere per quest’anno. Un’operazione del valore complessivo di circa 100 milioni di euro, nell’ambito della strategia di razionalizzazione, anche qualitativa, del patrimonio della compagnia che era stato rilevato all’epoca della fusione con Fondiaria Sai.

