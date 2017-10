Unieuro perfeziona acquisizione di ramo di azienda

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 20:08

Unieuro ha ufficializzato il perfezionamento dell’acquisizione di un primo ramo d'azienda da Gruppo Cerioni, nell’ambito dell’operazione annunciata lo scorso 5 ottobre.

Il ramo d’azienda è composto da 11 negozi diretti, che saranno immediatamente riconvertiti in punti vendita Unieuro e riapriranno al pubblico intorno alla metà di novembre, in tempo per beneficiare della favorevole stagionalità dell’ultimo trimestre dell’esercizio, notoriamente il più importante per il settore dell’elettronica di consumo.

I rimanenti 8 punti vendita ricompresi nel contratto preliminare d’acquisto saranno oggetto di una o due ulteriori transazioni separate

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.