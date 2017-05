Unieuro, esercitata parzialmente la greenshoe

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 07:43

Unieuro ha comunicato che, in connessione al collocamento istituzionale, l’agente per la stabilizzazione Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, ha esercitato parzialmente l’opzione greenshoe, concessa da Italian Electronics Holding, per 537.936 azioni rispetto alle 636.363 azioni che erano state oggetto di Over Allotment.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è di 11 euro per azione – corrispondente al prezzo d’offerta stabilito nell’ambito del collocamento istituzionale – per un controvalore complessivo pari a 5,92 milioni di euro.

Inclusa la greenshoe il collocamento istituzionale ha riguardato pertanto 6.901.573 azioni ordinarie di Unieuro, pari a circa il 35% del capitale, per un controvalore complessivo di circa 75,92 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.