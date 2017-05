Unicredit studia nuovo maxistock di npl (MF)

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 07:03

Il quotidiano finanziario scrive che Unicredit starebbe valutando un secondo progetto oltre il Fino, acronimo di “Failure Is Not an Option” ossia l’operazione di riduzione del profilo di rischio relativa al pacchetto di sofferenze da 17,7 miliardi che sarà ceduto a Pimco e Fortress. Secondo quanto scritto da MF la divisione deputata (guidata dal chief risk officer Massimilano Fossati) starebbe studiando la fattibilità di una nuova operazione sui crediti deteriorati. Sembra che l’operazione possa concretizzarsi a partire dal secondo semestre di quest’anno, in particolare nell’ultimo quarter. Oggetto della cartolarizzazione allo studio è un maxistock di sofferenze pari almeno a 3 miliardi.

MF, che ha contattato Unicredit per un commento alla notizia, scrive che l’istituto ha preferito non esprimersi sulla notizia (come da policy aziendale).

