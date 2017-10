Unicredit, le stime degli analisti per il 2017

L'utile netto dovrebbe attestarsi a 4,75 miliardi di euro, previsione migliore rispetto alla precedente indicazione. Migliorate le stime per il prossimo esercizio

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 10:47

Unicredit ha fornito il consueto aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti, sulla base delle indicazioni elaborate da 21 broker italiani e internazionali.

Tuttavia, a differenza di altre occasioni, le previsioni non riguardano i dati trimestrali, in quanto i dati preliminari sono già stati diffusi nei giorni scorsi.

UNICREDIT, LE STIME PER IL 2017

Le stime degli analisti per l’intero 2017 indicano per Unicredit un utile netto di 4,75 miliardi di euro, previsione migliore rispetto alla precedente indicazione di un utile di 4,35 miliardi comunicata in estate. L’utile per azione, quindi, dovrebbe collocarsi a 2,1 euro, rispetto ai 2 euro stimati in precedenza. La banca aveva terminato il 2016 con un utile netto adjusted di 1,3 miliardi di euro. Il margine di intermediazione dovrebbe salire da 18,8 miliardi a 19,37 miliardi di euro (19,14 miliardi la precedente stima).

Confermata l’indicazione sul dividendo 2018; gli analisti prevedono che la banca possa distribuire una cedola di 0,3 euro per azione sulla base del bilancio del 2017.

UNICREDIT, LE STIME PER IL 2018

Migliorate anche le stime per il prossimo esercizio.

Per il 2018 gli analisti prevedono ora un utile di 3,62 miliardi di euro (che equivale a un utile per azione di 1,6 euro), rispetto ai 3,49 miliardi stimati in precedenza.

Il margine di intermediazione dovrebbe salire a 19,69 miliardi di euro (19,66 miliardi la precedente stima).

Il dividendo relativo all’esercizio dovrebbe aumentare a 0,4 euro per azione.

I dati del terzo trimestre del 2017 saranno esaminati dal cda di Unicredit in agenda per l’8 novembre.