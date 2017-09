Unicredit, qualche indicazione sul 2017 e sul 2019

di Edoardo Fagnani

17 set 2017 ore 20:07

Il Sole24Ore di domenica ha fornito alcune stime su Unicredit per i prossimi esercizi.

Il management prevede di chiudere il 2017 con margine di interesse di 10,2 miliardi di euro, in linea con l’obiettivo di raggiungere i 10,9 miliardi fissati per il 2019. Per lo stesso esercizio i vertici confermano il target di ricavi di 20,4 miliardi.

