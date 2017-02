Unicredit, progressi frazionali per azioni e diritti

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 17:39

Seduta nervosa per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha registrato un rialzo dello 0,49% a 12,27 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale hanno guadagnato lo 0,09% a 10,6 euro. Performance migliore per le azioni di risparmio (+9,66% a 44,94 euro), dopo uno stop per eccesso di rialzo.

Gli analisti di UBS hanno tagliato a 13,2 euro il prezzo obiettivo su Unicredit, per considerare lo stacco del diritto relativo all’aumento di capitale. Per lo stesso motivo S&P Global ha ridotto da 28 euro a 13 euro per azione la valutazione sull’istituto. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 6 gennaio Jane Street Group ha incrementato la posizione corta su Unicredit, portandola dallo 0,75% allo 0,89%. Lo stesso giorno AQR Capital Management ha aumentato dallo 0,61% all’1,05% lo “short” sull’istituto.

