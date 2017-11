Unicredit, procede la fase 2 del progetto FINO. Farà richiesta per GACS

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 09:00

Unicredit ha segnalato che sta procedendo con la fase 2 del progetto FINO, che prevede la vendita di una parte dell'esposizione che ha mantenuto nel veicolo di cartolarizzazione relativa al portafoglio di 17,7 miliardi di euro, così come definito nella fase 1 dello stesso progetto.

Un ulteriore passaggio per raggiungere questo obiettivo, è rappresentato dal fatto che DBRS e Moody's hanno assegnato i rating definitivi agli strumenti di Classe A, Classe B e Classe C emessi da uno dei veicoli - FINO 1 Securitisation - mentre gli strumenti di Classe D resteranno senza rating.

Unicredit farà richiesta per ottenere la Garanzia per le Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) sulla tranche più senior, che può contare sul più alto rating assegnato fino ad oggi in Italia nel contesto di operazioni di cartolarizzazione in presenza dello schema di garanzia GACS.

