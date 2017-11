Unicredit precisa su transazione FINO

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 08:44

Unicredit ha confermato che la transazione FINO è stata completata e ha anticipato che la seconda fase di FINO sta procedendo come da piano, prevedendo di ridurre la propria quota al di sotto del 20% entro fine anno. A questo proposito, la banca ha già selezionato una controparte per un portafoglio e ha individuato alcuni offerenti per un altro portafoglio. Unicredit ha segnalato che, non appena avrà ridotto la sua quota al di sotto del 20%, applicherà un "Significant Risk Transfer" alla BCE, attendendo un impatto sul CET1 ratio fully loaded di circa +10 punti base.

L’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha confermato che tutti i costi e le spese relativi alla transazione FINO sono stati contabilizzati, incluso un costo non ricorrente di 80 milioni di euro registrato nella Non Core nel terzo trimestre 2017.

