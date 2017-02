Unicredit, positive le azioni ordinarie e i diritti

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 17:39

Seduta nervosa per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha guadagnato lo 0,56% a 12,64 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale sono saliti dell’1,77% a 11,5 euro. Segno meno, invece, per le azioni di risparmio (-3,18% a 41,34 euro). Gli analisti di S&P Global MI hanno alzato da 13 euro a 16 euro il target price su Unicredit, in seguito al miglioramento della stima sull’utile per azione per l’anno in corso; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano di acquistare le azioni con convinzione.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 9 febbraio Jane Street Group ha incrementato la posizione corta su Unicredit, portandola dall’1,16% all’1,27%. Lo stesso giorno Susquehanna International Holdings ha incrementato dallo 0,5% allo 0,81% lo “short” sull’istituto. Al contrario, Marshall Wace e Discovery Capital Managemenhanno ridotto la posizione corta su Unicredit, portandola rispettivamente allo 0,48% e allo 0,38%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.