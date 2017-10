Unicredit, vendite in avvio (-1,1%)

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 09:00

Avvio in rosso per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier registra un ribasso dell’1,06% a 16,73 euro. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica la BCE avrebbe chiesto chiarimenti a Unicredit relativamente alla cartolarizzazione da 17,7 miliardi di euro di sofferenze lorde cedute a Pimco e Fortress per un valore del 13% del loro valore (Progetto FINO). In particolare la banca centrale avrebbe chiesto precisazioni in merito all'eventuale presenza di commissioni, che ridurrebbero il prezzo fissato.

Intanto, Unicredit ha fornito il consueto aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti, sulla base delle indicazioni elaborate da 21 broker italiani e internazionali. Le stime degli analisti per l’intero 2017 indicano per Unicredit un utile netto di 4,75 miliardi di euro, previsione migliore rispetto alla precedente indicazione di un utile di 4,35 miliardi comunicata in estate. L’utile per azione, quindi, dovrebbe collocarsi a 2,1 euro, rispetto ai 2 euro stimati in precedenza. La banca aveva terminato il 2016 con un utile netto adjusted di 1,3 miliardi di euro. Il margine di intermediazione dovrebbe salire da 18,8 miliardi a 19,37 miliardi di euro (19,14 miliardi la precedente stima). Confermata l’indicazione di dividendo 2018; gli analisti prevedono che la banca possa distribuire una cedola di 0,3 euro per azione sulla base del bilancio del 2017.

