Unicredit chiude in rosso (-0,7%)

di Edoardo Fagnani

22 ago 2017 ore 17:37

Chiusura negativa per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è sceso dello 0,73% a 17,62 euro.

Il Sole24Ore ha scritto che si sarebbe messa in moto la macchina per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Unicredit a otto mesi dall'elezione del nuovo board. Secondo il Sole24Ore il comitato nomine avrebbe dato mandato all’advisor Egon Zehnder per mettere a fuoco il profilo del nuovo presidente e individuarne il nome, e a Spencer Stuart per reclutare i nuovi consiglieri.

