Seduta spumeggiante per Unicredit dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 12:27

Seduta brillante per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra un rialzo del 4,1% a 16,75 euro. La banca ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi pari a 4,8 miliardi di dollari, in rialzo del 3,4% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’utile netto di gruppo è aumentato a 907 milioni, in crescita del 40,6% rispetto ai 645 milioni dello stesso periodo del 2016. A fine marzo i crediti verso la clientela si sono attestati a 419,3 miliardi, in salita dello 0,3% rispetto a fine 2016. Alla stessa data le esposizioni deteriorate lorde si sono ridotte a 55,3 miliardi. Il CET1 ratio fully loaded si è attestato all'11,45%, in miglioramento di 30 punti base rispetto al CET1 ratio registrato a fine 2016 (dopo l'aumento di capitale).

