Unicredit (+1,9%) tra i migliori al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 17:36

Performance positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha messo a segno un progresso dell’1,45% a 15,35 euro.

Unicredit ha fornito il consueto aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti. Le previsioni degli esperti per il trimestre appena concluso indicano un utile netto di 612 milioni di euro, stima che si confronta con i 406 milioni contabilizzati nello stesso periodo dell’esercizio precedente (640 milioni escludendo i costi di integrazione). Il margine di intermediazione e il risultato di gestione sono previsti rispettivamente a 4,56 miliardi (in calo rispetto ai 5,48 miliardi del primo trimestre del 2016) e a 958 milioni di euro. Le stime degli analisti per l’intero 2017 indicano per Unicredit un utile netto di 3,81 miliardi di euro. L’utile per azione, quindi, dovrebbe collocarsi a 1,7 euro. Gli analisti prevedono che la banca possa distribuire un dividendo di 0,3 euro per azione sulla base del bilancio del 2017. I dati del primo trimestre del 2017 saranno esaminati dal cda di Unicredit in agenda per il 10 maggio.

