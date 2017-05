Giornata negativa per Unicredit (-2,2%)

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 12:19

Andamento negativo per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende del 2,2% a 16,42 euro. Il Sole24Ore ha riportato la notizia che Unicredit ha annunciato la dismissione di un maxi portafoglio di beni immobiliari del valore lordo di 1,5 miliardi di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario l’operazione si basa su un accordo raggiunto tra la società del gruppo Unicredit Subito Casa e i partner Sistemia, Yard e It Auction e prevede la commercializzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare rimpossessato, riveniente da contratti di leasing risolti e tornati nella disponibilità di Unicredit Leasing in Italia.

