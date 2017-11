Buona giornata per Unicredit (+1%)

di Edoardo Fagnani

30 nov 2017 ore 11:57

Performance positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier registra un progresso dell’1% a 17,21 euro.

Unicredit ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante con Dorotheum (primario operatore nel settore del credito su pegno) per il trasferimento delle attività del credito su pegno in Italia. L'operazione prevede il pagamento da parte di Dorotheum di un corrispettivo pari a 141 milioni di euro al closing (atteso nel primo semestre del 2018) nonché di un potenziale earn-out a favore di Unicredit fino a 10 milioni da corrispondersi dopo tre anni. La transazione avrà, nel 2018, un impatto positivo per circa 100 milioni di euro sul conto economico consolidato della banca e di quasi 4 punti base sul CET1 ratio.

