UniCredit perfeziona la cessione del 32,8% di Bank Pekao

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 10:39

UniCredit ha perfezionato la cessione della partecipazione pari al 32,8% detenuta in Bank Pekao a Powszechny Zakład Ubezpieczeń e Polski Fundusz Rozwoju al prezzo convenuto di 123 Zloty polacchi per azione e quindi per un corrispettivo complessivo di 10,6 miliardi di Zloty polacco (2,5 miliardi di euro all'attuale tasso di cambio).

Il perfezionamento della transazione porterà un beneficio sul capitale CET1 Fully Loaded di UniCredit pari a 70 punti base.

