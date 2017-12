Unicredit, le delibere dell'assemblea. Saranno convertite le risparmio

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 20:09

L'assemblea degli azionisti di Unicredit ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di amministratore e di incrementare il numero degli amministratori tratti dalla lista seconda per numero di voti espressi.

Inoltre, l'assemblea ha approvato la proposta volta all’eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto e le conseguenti modifiche statutarie.

Infine, i soci hanno deliberato la conversione obbligatoria delle 252.489 azioni di risparmio esistenti in azioni ordinarie, con un rapporto di conversione, per ciascuna azione di risparmio, pari a 3,82 azioni ordinarie di nuova emissione e un conguaglio pari a 27,25 euro. La conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie rientra tra le azioni dirette a rafforzare il capitale sociale, dal momento che queste azioni non concorrono al calcolo del Core Tier 1.

