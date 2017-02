Unicredit invariata: lunedì parte l'aumento

di Edoardo Fagnani

In altalena Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è rimasto invariato a 26,16 euro, alla vigilia dell’avvio dell’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Unicredit ha segnalato che i proventi netti derivanti dalla ricapitalizzazione sono stimati pari a circa 12,5 miliardi di euro, in caso di integrale sottoscrizione dell'operazione; di conseguenza, l'ammontare complessivo delle spese è stimato in circa massimi 500 milioni di euro, comprensivi di spese per consulenza, spese vive e delle commissioni di garanzia calcolate nella misura massima.

Intanto, Goldman Sachs ha tagliato da 38 euro a 33,5 euro il prezzo obiettivo sulla banca, in seguito all’aggiornamento delle stime sull’utile per azione sulla base della prossima ricapitalizzazione; tuttavia, gli esperti hanno confermato l’istituto nella propria lista di titoli da acquistare con convinzione. Al contrario, gli analisti di HSBC hanno alzato da 27,2 euro a 29,1 euro il prezzo obiettivo su Unicredit; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

