di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 18:42

L’agenzia Fitch ha confermato il rating sulla solidità patrimoniale di Unicredit, fissato a “BBB+”, in seguito alla presentazione del piano industriale al 2019; il giudizio conferma l’istituto tra gli emittenti non speculativi.

L’agenzia ha ribadito anche le prospettive sul rating per i prossimi trimestri, fissate a “negative”.



CONSULTA LA TABELLA DEI RATING



In un video come funzionano le agenzie di rating:





Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.