Unicredit emette strumenti Additional Tier 1 per 1,25 miliardi di euro

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 21:21

Unicredit ha collocato un'emissione di strumenti Additional Tier 1 per un totale di 1,25 miliardi di euro, destinato a investitori istituzionali. Il titolo ha ricevuto ordini per circa 3 miliardi di euro.

I titoli sono perpetui e possono essere richiamati anticipatamente dall'emittente, ove consentito in base ai requisiti normativi, il 3 giugno 2023 e successivamente ad ogni data di pagamento cedola. La cedola a tasso fisso riconosciuta per i primi 6 anni è pari a 6,625% all'anno pagata su base semestrale; in seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita il 3 giugno 2023 e successivamente a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 638,7 punti base (che rappresenta il margine iniziale), calcolato su base annuale e ricalcolato su base semestrale in conformità con le convenzioni di mercato.

Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit.

