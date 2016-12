Unicredit: completata la cessione a SIA delle attività di elaborazione dei pagamenti con carte

di Mauro Introzzi

27 dic 2016 ore 17:56

Unicredit ha comunicato di aver perfezionato la cessione a SIA delle attività di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento in Italia, Germania e Austria per un corrispettivo di 500 milioni di euro in contanti. L'operazione genererà per Unicredit circa 440 milioni di euro di utile netto consolidato nel 2016, con un impatto positivo atteso sul CET1 ratio fully loaded di circa 12 punti base.

Diventa nel contempo operativo il contratto decennale di outsourcing siglato da Unicredit con SIA e relativo alla fornitura di servizi di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento. Ciò consentirà a Unicredit di cedere un'attività non-core mantenendo l'accesso a uno standard di servizio di alta qualità grazie alle economie di scala che SIA può sviluppare.

