Unicredit, che tonfo per azioni ordinarie e diritti!

di Edoardo Fagnani

6 feb 2017 ore 17:38

Riflettori puntati su Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è crollaro del 6,86% a 12,21 euro. Oggi ha preso il via l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Il prezzo di chiusura di venerdì, pari a 26,16 euro, è stato rettificato a 13,11 euro. Di conseguenza, il prezzo iniziale dei diritti (-18,9% a 10,59 euro) è stato fissato a 13,05 euro. In forte progresso, invece, le azioni di risparmio (+18% a 40,98 euro), dopo essere rimaste sospese per eccesso di rialzo per gran parte della giornata.

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica la Fondazione CRT, azionista di Unicredit con una quota del 2,2% del capitale, sarebbe intenzionata a sottoscrivere fino al 70% della quota in possesso; di conseguenza, la partecipazione dell’ente nella banca dovrebbe scendere all’1,8%. Il quotidiano finanziario ha ricordato che “gli azionisti che non sottoscriveranno l’aumento di capitale di Unicredit subiranno una diluizione del 72,22% della loro partecipazione nel capitale della banca in caso di integrale sottoscrizione della ricapitalizzazione”.

Intanto, gli analisti di Equita sim hanno tagliato da 34,9 euro a 16,4 euro il prezzo obiettivo su Unicredit, per considerare lo stacco del diritto relativo all’aumento di capitale. Per lo stesso motivo Banca Akros ha ridotto da 32 euro a 18,8 euro il target price sull’istituto. Gli esperti delle due banche d’affari hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 3 febbraio Jane Street Group ha ridotto la posizione corta su Unicredit, portandola dallo 0,94% allo 0,75%.

