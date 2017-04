Unicredit, l'assemblea del 20 aprile 2017

L'assemblea dei soci di Unicredit del 20 aprile 2017 è chiamata a approvare i conti del 2016, un piano di incentivazione a lungo termine e in sede straordinaria due deleghe al cda per aumenti gratuiti di capitale da assegnare al personale della banca

di Mauro Introzzi

20 apr 2017 ore 11:53

Nella riunione del 20 aprile 2017 l'assemblea dei soci di Unicredit è chiamata - in sede ordinaria - a approvare i conti del 2016 (chiuso con una perdita record di 11,8 miliardi di euro) e un piano di incentivazione a lungo termine e - in sede straordinaria - a dare il via libera a due deleghe al consiglio di amministrazione per aumenti gratuiti di capitale da assegnare al personale della banca.

Di seguito la diretta dell'assemblea:

ore 10.40 - La parola passa all'amministratore delegato Jean Pierre Mustier. Il manager ha dichiarato che l'operazione di ricapitalizzazione da 13 miliardi è stata un grande successo e che Unicredit è la la più grande public italiana. Mustier ha illustrato il piano strategico al 2019, in particolare per la parte di gestione dei crediti in sofferenza.

ore 10.30 - Vita ha ribadito che non saranno distribuiti dividendi per quest'anno, in considerazione dei conti 2016 e delle dinamiche di contesto. Dal prossimo anno, in coerenza con il piano, le cedole torneranno ad essere distribuite, con un payout ratio (ossia la percentuale di utili in distribuzione) tra il 20% e il 50%.

ore 10.20 - Il presidente Giuseppe Vita apre i lavori dell'assemblea dei soci di Unicredit. Il banchiere ha evidenziato che sopra il 5% del capitale c'è solo l'azionista Aaba rLuxembourg (con una quota del 5,03%). All'assemblea è presente il 49,9% del capitale.

ore 09.00 - Le principali agenzie di stampa battono la notizia della rinuncia, da parte di Luca Cordero di Montezemolo, alla carica di vice presidente della banca. Secondo una nota la decisione arriva "in coerenza con l'evoluzione della governance della banca raccomandata dal Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability" e anticipa l'attuazione di una delle novità in arrivo con il rinnovo del prossimo board (previsto per l'assemblea 2018) "che impone la riduzione del numero di vice presidenti ad uno".