Unicredit, ancora in rosso azioni ordinarie e diritti

di Edoardo Fagnani

6 feb 2017 ore 10:53

Riflettori puntati su Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende del 2,75% a 12,75 euro. Oggi ha preso il via l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Il prezzo di chiusura di venerdì, pari a 26,16 euro, è stato rettificato a 13,11 euro. Di conseguenza, il prezzo iniziale dei diritti (-8,28% a 11,97 euro) è stato fissato a 13,05 euro. Ancora sospese per eccesso di rialzo le azioni di risparmio (+14,2% il progresso teorico).

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore di domenica la Fondazione CRT, azionista di Unicredit con una quota del 2,2% del capitale, sarebbe intenzionata a sottoscrivere fino al 70% della quota in possesso; di conseguenza, la partecipazione dell’ente nella banca dovrebbe scendere all’1,8%. Il quotidiano finanziario ha ricordato che “gli azionisti che non sottoscriveranno l’aumento di capitale di UniCredit subiranno una diluizione del 72,22% della loro partecipazione nel capitale della banca in caso di integrale sottoscrizione della ricapitalizzazione”. Intanto, gli analisti di Equita sim hanno tagliato da 34,9 euro a 16,4 euro il prezzo obiettivo su Unicredit, per considerare lo stacco del diritto relativo all’aumento di capitale; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

