Unicredit (+1,9%) si allinea al trend positivo

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 17:35

Segno più per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è salito dell’1,93% a 17,45 euro. La banca ha diffuso i risultati preliminari dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con un utile netto di 4,67 miliardi di euro, risultato che si confronta con gli 1,77 miliardi ottenuti nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Nel solo terzo trimestre l’utile netto è stato pari a 2,82 miliardi di euro, triplicando i 945 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2016. Il risultato netto rettificato (escludendo la vendita di Pioneer e un componente non operativo e non ricorrente della divisione Non Core) è stato pari a 838 milioni. Il CET1 ratio fully loaded è atteso essere superiore al 13,5% alla fine di settembre 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.