Un nuovo sponsor per la S.S. Lazio

di Mauro Introzzi

2 mag 2017 ore 17:09

S.S. LAZIO ha sottoscritto un contratto con TWENTY, titolare del marchio “SELECO”, che da oggi diviene lo sponsor ufficiale del club calcistico.

Il contratto avrà validità fino al 30 giugno 2018, con opzione per la proroga per le 2 successive stagioni sportive (2018/2019 e 2019/2020), e ha un valore economico garantito di 4 milioni fino al 30/06/2018 e - in caso di proroga - di ulteriori 4 milioni di euro per ciascuna stagione.

La sponsorizzazione prevede inoltre il riconoscimento di bonus ulteriori in caso di partecipazione alle competizioni europee e al raggiungimento di risultati sportivi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.