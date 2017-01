Un buon avvio per Fiat Chrysler Automobiles (+1,4%)

di Edoardo Fagnani

9 gen 2017 ore 09:16

Fiat Chrysler Automobiles sale dell’1,41% a 10,04 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie il gruppo guidato da Sergio Marchionne potrebbe investire un miliardi di dollari per migliorare gli impianti in Michigan e in Ohio. La comunicazione arriva dopo che il neopresidente Usa Donald Trump ha dichiarato di voler alzare i dazi doganali col Messico.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.