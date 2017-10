Un bond triennale da 800 milioni per Fca Bank

di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 16:06

Secondo quanto riportano le agenzie, in queste ore Fca Bank, attraverso la propria controllata irlandese, ha collocato un'obbligazione senior unsecured con scadenza triennale, per un controvalore pari a 800 milioni di euro. Lo strumento ha raccolto ordini per una cifra superiore ai 2,5 miliardi.

