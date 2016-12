UBI: un euro per Etruria, Banca Marche e Chieti (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 07:54

Il quotidiano scrive che UBI Banca sarebbe disposta a rilevare Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti al prezzo simbolico di 1 euro. Questo sarebbe quanto il gruppo lombardo metterebbe sul piatto per accollarsi 3 delle 4 good banks nate l’anno scorso dalla risoluzione delle vecchie banche in crisi.

Lo stesso - sempre secondo il Corriere della Sera - dovrebbe fare Bper per prendere CariFerrara,

Il Corriere scrive infine che ieri non si è giunti alle offerte vincolanti, ma è stato smarcato uno dei punti delicati ancora aperti: la vendita di 2,3 miliardi di crediti in sofferenza (pari a due terzi del totale) al Fondo Atlante 2, che ha effettuato un’offerta a circa il 30% del nominale. In questo modo UBI e Bper possono rilevare le banche ripulite.

